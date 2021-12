Fécafoot : Samuel Eto’o lève les foules à Sangmélima

Les populations de Sangmélima, dans la région du Sud du Cameroun ont laissé éclater leur joie, dès l’arrivée de Samuel Eto’o sur leur sol ce mercredi. Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) est en visite de travail. Il est notamment accompagné de la première vice-président du Comité exécutif de la Fécafoot, par ailleurs présidente de la Ligue régionale du Sud. A son arrivée dans la ville, la délégation conduite par Samuel Eto’o a été accueillie par le président du conseil d’administration de la Colombe du Dja et Lobo, André Noël Essian, délégué à l’Assemblée générale qui a conduit à l’élection de l’ancienne gachette du FC Barcelone. « Samuel Eto’o est venu remercier et communier avec les populations et délégués de la région du Sud, qui l’ont porté à cette haute responsabilité », apprend-on.

Le président de la @FecafootOfficie @SamuelEtoo est à Sangmelima… La foule en extase pic.twitter.com/AfKStlWZrv — Arthur Wandji (@Mr_Wandji) December 15, 2021