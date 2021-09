Fécafoot : Samuel Eto’o bientôt Président ?

Samuel Eto’o est en effet candidat au poste de délégué à l’assemblée générale régionale de la Fécafoot dans le département de la Sanaga Maritime. Une candidature qui ne laisse plus aucun doute sur son objectif final : devenir président de l’instance camerounaise du football. « Les petites guéguerres des uns et des autres, des hommes, ne nous font pas avancer, ne font pas avancer le football camerounais et il faut que les gens sachent que le football n’appartient pas à une ou deux personnes. Je pense que certains sont plus légitimes que d’autres. Quand il s’agit d’un sport qui nous concerne tous, il faut vraiment que les gens soient mesurés, qu’ils reprennent leurs esprits et qu’ils ne se disent pas qu’ils ont un mandat pour rester là, sans projets. Il s’agit d’un projet et il faudrait qu’il soit mesuré », a prévenu Samuel Eto’o lors d’un passage au Cameroun, fin août.