Fécafoot : Onana, Maboang et Njitap s’alignent derrière Eto’o

Ils étaient sept candidats officiellement retenus pour la présidence de la Fécafoot. Désormais, ils sont plus que quatre. Après Justin Tagouh, Jules Dénis Onana et Emmanuel Maboang Kessack ont pris la résolution de se retirer de la course. Et de se rallier à la candidature de Samuel Eto’o. Une stratégie mise en place ce lundi, au cours d’une réunion tenue au siège du Syndicat National des Footballeurs du Cameroun (Synafoc) présidée par un autre ancien joueur, Gérimi Njitap.

Si Seidou Mbombo Njoya, le candidat sortant assure avoir le soutien de l’Association des Clubs d’élite et celui de l’Association des arbitres, le Synafoc our sa part, se range derrière Samuel Eto’o. Le Syndicat promet ses deux voix au quadruple Ballon d’or africain et appelle les autres 74 délégués de l’assemblée générale prévue le 11 décembre prochain, à faire de même.