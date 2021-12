Fécafoot : Nyamsi ravale son égo et rejoint Eto’o

« Les Camerounais ont besoin d’un président proche du peuple et je suis cette personne. Je suis avec vous matin midi et soir. Je connais les problèmes du football camerounais. Le 11 décembre, je sais que je serai le prochain président de la Fécafoot », avait annoncé Crépin Nyamsi. Mais ce n’était qu’un rêve qui s’est arrêté avant même d’avoir commencé. L’enseignant de métier a finalement réalisé qu’il n’a aucune chance d’obtenir l’une des 76 voix qui vont s’exprimer le 11 décembre prochain. L’homme a décidé de se retirer de la course pour se rallier à la candidature de Samuel Eto’o.

Je ferai de Samuel Eto’o sélectionneur national

« Je me retire des élections. Je permettrai à mon frère Samuel Eto’o de gérer la fédération. Il a le mérite pour le faire. Je te souhaite bonne chance Samuel car je sais que tu vas gagner. Je suis le candidat qui signe la fin de la récréation, je vous l’ai dit. Et avec ce choix les jeux sont faits », a déclaré Jean Crépin Nyamsi. Le président du club Dihep Di Nkam a fini par ravaler son égo. Lui qui a passé la majeur partie de sa campagne à tacler les anciens footballeurs notamment Samuel Eto’o.

« Je ferai de Samuel Eto’o sélectionneur national quand je vais être président de la Fécafoot le soir du 11 décembre. Le Footballeur doit être sur les stades », avait-il annoncé. Et de poursuivre : « Je suis bien d’accord qu’on me demande de laisser le football aux footballeurs mais que les footballeurs commencent par être des présidents de clubs de football, qu’ils commencent d’abord par investir parce que tout le monde veut recueillir les fruits. Sur 100 clubs au Cameroun, au moins 90 sont gérés par les non footballeurs ».