Fécafoot : Mbombo Njoya maintient le suspense sur sa candidature

Les nouveaux textes de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) ont été adoptés mardi, lors d’une session extraordinaire de la Fécafoot. Place à présent aux élections qui vont suivre dans quelques semaines. Si les noms de certains candidats ont commencé à fuiter, d’autres eux, préfèrent maintenir le suspenses. C’est le cas notamment du président par intérim de la Fédération.

Interrogé sur ses ambitions, Seidou Mbombo Njoya a botté en touche. « Le processus électoral n’est pas encore lancé. Je pense que nous aurons prochainement une Assemblée générale pour élire les membres de la Commission électorale. C’est à ce moment qu’on verra ce qu’il va se passer. Sauf si vous voulez que je sois candidat ? », a-t-il lancé à la presse.

Notons que le chronogramme du processus adopté par la FIFA prévoit l’élection des membres des Commissions indépendantes et des Organes juridictionnels au cours de ce même mois de juillet. Puis, celles des exécutifs des Ligues départementales, des Ligues régionales, ainsi que des délégués à l’Assemblée Générale de la Fécafoot, prévues pour se tenir respectivement en août et septembre. Tandis que l’élection du président et des membres du futur Comité Exécutif (Comex) de la Fécafoot est annoncé pour se tenir en octobre prochain.