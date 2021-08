Fécafoot : les comptes annuels en examen

La session de ce samedi 7 août 2021 est prioritairement consacrée à l’élection des membres de la Commission électorale et des organes juridictionnels. Les délégués de l’Assemblée générale de la Fécafoot vont également être appelés à examiner : les comptes annuels, les statuts-types des ligues départementales, régionales et spécialisées d’une part, et à élire les présidents, vice-présidents et membres des organes juridictionnels et de la Commission électorale.

« Nous avons institué l’application effective des procédures financières au respect desquelles sont astreints le personnel de la Fécafoot et les tiers. Le retour à l’orthodoxie managériale s’est avéré salutaire d’autant qu’elle assure la transparence dans la gestion des comptes de la Fédération », a expliqué Seidou Mbombo Njoya. En ce qui concerne les projets des statuts-types des ligues départementales, régionales et spécialisées, le président de la Fécafoot a invité les délégués à avoir à l’esprit qu’une ligue sportive de football, quelle que soit sa nature, est l’émanation de la Fédération. Et, ladite ligue exerce sous la tutelle et le contrôle de la Fécafoot qui a la charge d’en fixer par les statuts-types, les missions, l’organisation et les compétences territoriales.

Les délégués veilleront donc « à adopter des statuts-types fonctionnels qui reconnaissent et garantissent le pouvoir tutélaire de la Fécafoot, afin que plus jamais l’instance faîtière du football camerounais n’ait à subir l’insubordination d’une Ligue ».