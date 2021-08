Fécafoot : le SG sous le coup d’une procédure disciplinaire

L’absence de Benjamin Didier Banlock à l’Assemblée générale extraordinaire de la Fécafoot samedi, n’est pas passé inaperçue. Au moment où la rumeur enfle sur une éventuelle crise entre le secrétaire général et le président de la Fécafoot. Seidou Mbombo Njoya ne pouvait donc pas échapper à la question des journalistes. « Nous sommes des hommes et nous incarnons une institution. Il existe un problème au sein de l’administration. C’est un problème de procédure administrative qui est en cours et sur laquelle je ne pourrais pas m’étendre », a expliqué le président de la Fécafoot. Une réponse loin de satisfaire la presse.

Certaines sources expliquent en effet que le divorce entre les deux dirigeants tient au fait que Benjamin Didier Banlock aurait ouvertement affiché son soutien envers un candidat autre que Seidou Mbombo Njoya, à la présidence de la Fécafoot. Une version bottée en touche par le président de l’institution. « Je vous ai dit une chose : il y a une procédure administrative qui est en cours. Vous m’excuserez, mais je ne peux vraiment pas vous en dire plus pour le moment. C’est une procédure certes disciplinaire, mais administrative », dit-il. D’ailleurs, prévient-il, « l’administration ne s’arrête pas pour autant, elle fonctionne. Elle est incarnée aujourd’hui par monsieur Siki (le directeur de la Communication, Ndlr.) qui assure le poste de secrétaire général par intérim. Les hommes passent, les institutions restent ».