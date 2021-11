Fécafoot : le poste de 1er vice-président proposé à Eto’o ?

La réunion de Kinshasa (RDC) a donc accouché d’une souris. Organisée avec le concours des secrétaires généraux de la CAF et de la FIFA à l’effet de concilier Seidou Mbombo Njoya et Samuel Eto’o, deux candidats déclarés à la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), la rencontre n’a pas atteint les objectifs escomptés. Le premier, président sortant de l’instance camerounaise, aurait proposé au cours de ces assises, le poste de premier vice-président au second. Et selon certaines indiscrétions, l’ancien attaquant des Lions indomptables a tout simplement botté en touche.

L’ancien buteur du Barça et de l’Inter Milan a d’ailleurs laissé lâché quelques pistes mercredi dernier, après avoir déposé son dossier de candidature au siège de la Fécafoot à Yaoundé. « Comme je l’ai dit à Kinshasa, quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes. Il est important que lorsqu’on échoue, on redouble ; ça veut dire qu’on a pas été bon. Donc, il n’y a pas de débat, il n’y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la Fédération, malgré toutes les tricheries... », a lâché Samuel Eto’o.