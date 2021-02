Fecafoot : le Conseil Exécutif Provisoire tient sa session et prend des décisions importantes

Peu agacée par le refus d’enforcer les différentes décisions du Tribunal Arbitral du Sport, le bureau issu de la dernière assemblée générale des clubs qui s’est tenue il y a quinze jour s’est rapidement mis au travail. Dans un premier temps, les dirigeants ont communiqué avec le Tribunal Arbitral du Sport pour reprendre et réorienter toutes les affaires courantes de la Fécafoot. Ils ont ainsi demandé à représenter l’instance désormais et une liste de ses ayants-doits. Le TAS a en retour notifié réception de la demande. Et s’est donc retourné auprès de la FIFA pour s’assurer d’avoir une feuille de route de la mise en place des décisions prises en son sein.