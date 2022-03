Fécafoot : le Comité exécutif d’Albert Mbida dissous

Plus rien de va entre les membres de l’Assemblée générale de 2009 de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Les divisions nées de la concertation du Mont Febé le 24 février dernier avec Samuel Eto’o jouent les prolongations. Ce lundi, une partie de ce groupe d’acteurs s’est réunie en « Assemblée générale extraordinaire » à Yaoundé. Et au terme des travaux, de nombreuses résolutions ont été prises. La principale annonce étant la dissolution du Comité exécutif provisoire présidé par le sénateur Albert Mbida et qu’ils ont eux-mêmes mis en place le 12 octobre 2021.

« L’Assemblée générale a, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de la non-prorogation du mandat des membres du Comité exécutif provisoire élu le 12 octobre 2021 et de la dissolution dudit Comité », peut-on lire dans le communiqué qui sanction les travaux qui auraient connu la présence de « cinquante-six (56) délégués présents ou représentés ». Lesquels membres ont décidé de « se désister de toutes les procédures pendantes devant toutes les juridictions nationales et internationales, en l’occurrence le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ».

Deux annonces fortes qui tombent dans un contexte où une autre Assemblée générale, convoquée par le sénateur Albert Mbida est appelée à se tenir dans les jours qui viennent. L’autre faction de ladite Assemblée, favorables à la poursuite des procédures pendantes au TAS devrait, elle, prendre des décisions contraires à celles de ce lundi. Chaud devant.