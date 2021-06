Fécafoot : la FIFA valide le projet du chronogramme des élections

Ainsi donc, le Comité exécutif intérimaire de la Fécafoot travaillait en silence avec la FIFA. Et aux dernières nouvelles, Seidou Mbombo Njoya et son équipe ont bien avancé dans le cadre de la mise en œuvre de leur feuille de route. Dans un communiqué signé ce mercredi, le patron intérimaire de l’instance camerounaise du football informe que la Fédération Internationale de Football Association « a approuvé ce vendredi 11 juin 2021 les projets de Statuts, Code électoral et Code éthique » de la Fécafoot.

Par la même occasion, la FIFA « a validé le projet de chronogramme du processus de révision des textes puis de l’organisation de nouvelles élections à la Fécafoot », apprend-on. Le projet de chronogramme validé par l’instance mondiale prévoit notamment l’organisation en juillet 2021 de l’Assemblée Générale d’adoption des nouveaux statuts de la Fécafoot. Ainsi que l’élection des membres des Commissions indépendantes et des Organes juridictionnels.

L’élection du Comex en octobre

De même, l’élection des exécutifs des Ligues Départementales, des Ligues Régionales, ainsi que des délégués à l’Assemblée Générale de la Fécafoot est prévue pour se tenir respectivement en août et septembre. Tandis que l’élection du président et des membres du futur Comité Exécutif (Comex) de la Fécafoot est annoncé pour se tenir en octobre prochain. Au moment où des sources renseignées annoncent une tempête imminente, Seidou Mbombo Njoya lance un appel. « La Fécafoot invite l’ensemble des acteurs à se mobiliser pour que dans la sérénité, le dialogue et la concorde, prévale l’intérêt supérieur de notre pays le Cameroun. Elle s’engage à communiquer en temps utile les modalités liées aux opérations d’adoption des textes et d’organisation des élections », promet-il.

