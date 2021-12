Fécafoot : la célébration du Président Eto’o (en vidéo)

Il fallait obtenir 38 votes ce samedi pour être proclamé Président-élu de la fédération camerounaise de football. La tension qui était palpable lors de tout le déroulé du processus était à couper le souffle au fur et à mesure que les chiffres du nouveau Président montaient. Samuel Eto’o ne tenait pas. Le rythme de sa respiration s’allongeait, ses inspirations et expirations étaient trépidantes. Et à la lecture pour une 38e fois de son nom, ce fut l’extase. En vidéo...