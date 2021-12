Fécafoot : l’élection sera diffusée en direct à la télé

La Commission électorale de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) veut jouer la carte de la transparence. C’est pourquoi, l’équipe dirigée par le magistrat Gilbert Schlick a opté pour une diffusion en direct, du déroulement de la prochaine assemblée élective de l’instance faîtière du football camerounais. Comme cela a été le cas lors du précédent scrutin de 2018. Même si l’identité du diffuseur n’est pas encore connue.

Ils seront finalement six sur la ligne de départ, pour la présidence de la Fécafoot. Justin Tagouh ayant décidé de s’allier au meilleur buteur de l’histoire des Lions Indomptables Samuel Eto’o qui aura pour challengers Emmanuel Maboang Kessack, Seidou Mbombo Njoya, Jean Crépin Nyamsi, Jules Denis Onana et Zacharie Wandja. Le président Gilbert Schlick les appelle à faire preuve de retenue et de pondération, tant dans les déclarations que dans les actes. Ils doivent respecter la dignité des uns et des autres, tout en restant raisonnable et modéré pour qu’au soir du 11 décembre, que seul triomphe le football camerounais.