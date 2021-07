Fécafoot : l’Assemblée générale interdite

L’autorisation de manifestation publique qui avait été accordée à la Fécafoot vient de lui être retirée. Conséquence : l’Assemblée générale extraordinaire de l’instance du football camerounais, prévue ce mardi 13 juillet n’aura plus lieu. La tenue des travaux qui devaient initialement débouché sur l’adoption des nouveaux textes a été interdite par le sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé II.

La décision de Mamadi Mahamat s’appuie sur trois motifs : le non-respect des textes en vigueur ; le non-respect de l’esprit des sentences rendues par le Tribunal arbitral du sport (TAS) et de la Chambre de conciliation et d’arbitrage (CCA) du Cnosc induisant l’illégitimité des membres convoqués à cette Assemblée générale ; et le non-respect de ses propres textes par la Fécafoot. Cette décision intervient peu de temps après que le ministre des Sports a écrit au président par intérim de la Fécafoot pour lui demander de sursoir l’organisation de cette AG compte tenu du fait que les membres conviés à ces travaux ne sont pas ceux élus en 2009.