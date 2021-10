Fécafoot : Joseph Antoine Bell tacle Albert Mbida

« Le Comité Exécutif Provisoire de la Fécafoot a la même valeur que le gouvernement de l’opposition en exil dans un pays. Il ne peut absolument pas agir, il ne peut rien faire pour le pays, il ne peut signer aucun document. Vous avez déjà connu de telles choses et vous savez comment ça se termine », a déclaré Joseph Antoine Bell.

« Le pays se dirige dans le pays et pas à l’étranger, a poursuivi l’ancien gardien de but des Lions Indomptables. La Fédération se dirige au sein de son siège et en rapport avec les autres associations, la CAF et la FIFA ». Un tacle appuyé à l’endroit du Comité Exécutif Provisoire de la Fécafoot version 2009 que dirige le sénateur Albert Mbida dans un lieu autre que le siège de l’instance basée au quartier Tsinga à Yaoundé.