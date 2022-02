Fécafoot : Eto’o marque un but décisif, Abdouraman sur la touche

Samuel Eto’o a bien reçu la passe des membres de l’Assemblée générale de 2009. Et en buteur invétéré, il a mis la balle au fond des filets. Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) marque un but décisif non seulement pour l’avenir du football au pays des Lions indomptables, mais aussi pour son propre avenir à la tête de l’instance qu’il dirige.

En effet, désignée comme l’« Assemblée générale légale de la Fécafoot » par une décision de la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Cnosc, l’AG de 2009 est, de l’avis des commentateurs sportifs, la seule capable de faire annuler tout le processus électoral qui a conduit à la victoire de Samuel Eto’o sur Seidou Mbombo Njoya le 11 décembre 2021. Mais (heureusement) les membres de cette AG ont décidé d’épouser le projet de l’ancien buteur vedette de l’équipe nationale et de mettre un terme à la crise qui dure depuis bientôt dix ans. « Les membres de l’Assemblée générale de 2009 ont décidé d’accompagner M. Samuel Eto’o Fils dans sa politique d’apaisement, de réconciliation et de réforme du football camerounais. Ils prennent par conséquence acte et reconnaisse la victoire de Samuel Eto’o Fils a l’issue de l’Assemblée générale élective tenue le 11 décembre 2021 », a-t-on appris au terme de la rencontre qui s’est tenue jeudi à Yaoundé.

Abdouraman sur la touche (?)

Samuel Eto’o peut donc sauter au plafond. La menace qui pesait sur son mandat s’estompe peu à peu. La preuve ? « Les membres de l’AG de 2009 ont décidé de se désister de toutes les procédures pendantes dans toutes les juridictions nationales et internationales. Ils acceptent en outre que le procès-verbal de la présente concertation ainsi que le communiqué final soient produits devant les juridictions susvisées pour servir et valoir ce que de droit », a-t-on encore appris. Si les conclusions de cette rencontre annoncent le début de l’accalmie dans le monde du football camerounais, elle sonne aussi comme la mise sur la touche d’Abdouraman Hamadou. Fervent opposant des Comités exécutifs qui se sont succédé à la Fécafoot, le président de l’Etoile Filante de Garoua se voit retirer sa casquette de mandataire et porte-parole de l’AG de 2009. Poste désormais attribué à Faustin Blaise Mbida, ex directeur de Cabinet de Tombi a Roko, et Pierre Boujiko Yokeka.