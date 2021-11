Fécafoot : Eto’o confie sa campagne à Jean Bruno Tagne

Selon le communiqué qui annonce sa nomination, Jean Bruno Tagne est présenté comme un « journaliste à l’expérience riche et diversifiée ». Le choix porté sur cette « figure reconnue de la presse au Cameroun en général et sportive en particulier » tient du fait qu’il s’agit d’un « observateur averti et commentateur avéré de notre football, auteur de deux ouvrages de référence : "Programmer pour échouer" et "La tragédie des Lions indomptables" ».

Cet expert et consultant de football qui exerce aussi à Radio Foot International sur RFI sera désormais la vitrine de la campagne de Samuel Eto’o. D’ailleurs lit-on « le choix porté sur cette personnalité expérimentée laisse augurer d’une campagne transcendant tous les clivages, pour ne viser que l’aboutissement de notre cause commune à savoir, la restauration de la grandeur de notre Sport-roi ». Le document est signé Samuel Eto’o.