Fécafoot et AG de 2009 : les dossiers devant les juridictions poursuivent leur marche vers l’avant

Si deux membres avaient été choisis pour être les nouveaux portes-paroles de ce groupe, ils ont commis ce lundi un courrier aux avocats du groupe, Maitre Lebel Elomo Manga et Wamba Makolo Georges Gérard, pour acter le désistement dans les procédures TAS 2021/A/8456/BABARAYE SAIDOU et consorts c. Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football et TAS 2021/A/8338 Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) c. Comité National Olympique et Sport du Cameroun& Henri Claude BALLA ONGOLO et consorts.

Dans cette correspondance, les deux portes-paroles informent les avocats de la tenue d’une réunion de concertation avec la Fécafoot de Samuel Eto’o le 24 février 2022, puis indiquent avoir été désignés mandataires et portes-paroles de l’Assemblée Générale de 2009.

Selon eux, « les membres de l’Assemblée Générale de 2009 ont ensuite décidé d’accompagner le Président Samuel Eto’o Fils dans sa politique d’apaisement, de reconciliation des acteurs du football et de reforme du football Camerounais ». Et de poursuivre : « Ils ont en outre reconnu et pris acte de la brillante élection de Monsieur Samuel Eto’o Fils à la tête de la FÉCAFOOT lors de l’Assemblée Générale élective tenue le 11 Décembre 2021. »

Après avoir exposé le mandat qui lie ces avocats au groupe de 2009, ils demandent donc’ « d’informer l’auguste Juridiction Arbitrale du Sport (TAS) de notre désistement et qu’elle en prenne acte ».

Ils n’auront pas attendu longtemps pour recevoir un retour du cabinet d’Avocats.

Le 2 mars 20022, une correspondance a été envoyé aux deux « mandataires de l’AG de 2009 » par les deux avocats. Après avoir indiqué avoir bien reçu leur correspondance qui soulignait « avoir été mandaté par ces membres pour nous demander d’informer le TAS de leurs désistements respectifs des procédures (...) », ils leur avisent avoir « entrepris de contacter individuellement les membres qui nous ont mandatés devant le TAS pour vérifier ces informations, dans la mesure où vous n’avez produit aucun mandat vous donnant le pouvoir de les répresenter. »

« De cette entreprise de vérification, il résulte qu’une bonne trentaine de nos mandants que nous avons pu contacter nous ont fait savoir qu’ils n’ont pas pris part à la réunion de concertation du 24 février 2022 avec M. Samuel Eto’o Fils. Ils nous ont également assuré qu’ils ne vous ont pas donné mandat pour les représenter ou agir en leurs noms respectifs. »

Ainsi donc, la réunion du Mont-Fébé, n’était que de la fumisterie à gros frais tirée des comptes de la Fécafoot.