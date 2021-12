Fécafoot : de grandes décisions attendues ce jour

La toute première session ordinaire du nouveau Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) se tient ce jour à Kribi, dans le Sud du pays. Les travaux seront présidés par le nouveau patron de l’instance faîtière, Samuel Eto’o. Plusieurs décisions importantes sont attendues à l’issue de cette rencontre qui fixera probablement le cap du mandat des nouveaux élus à la tête de l’instance faitière du football camerounais. On parle notamment du recrutement du prochain directeur de cabinet du président. Et aussi des futurs secrétaire général, directeur de la communication et directeur du marketing de la Fécafoot.

REUNION DU COMITE EXECUTIF Le Secrétaire Général de la Fédération Camerounaise de Football informe le public qu'une Session ordinaire du Comité exécutif de la #FECAFOOT se tiendra, le mercredi 22 Décembre 2021, à partir de 10 heures précises à l'hôtel Copacabana de Kribi. pic.twitter.com/w6qKm75BHe — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) December 19, 2021