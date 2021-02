Falsification des âges : la Fécafoot admet avoir présélectionnée des joueurs trop vieux

La fédération Camerounaise de Football aurait bien voulu passer sous silence l’information qui faisait état de ce que plusieurs joueurs présélectionnés pour prendre part au tournoi UNIFFAC qualificatifs pour la Coupe d’Afrique U17 ont échoué les tests d’imagerie et de résonnance magnétique qui révélaient qu’ils étaient bien plus âgés que ne l’indiquaient leurs documents officiels. Une note a été publiée sur le site web de l’institution à cet effet et indique que 25 joueurs ont passé avec succès les tests. Avec 35 joueurs en stage, cela signifie tout de même qu’une dizaine s’est fait prendre. Et c’est loin d’être une banalité.