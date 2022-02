Essam El-Hadary : « j’aime l’explosivité d’André Onana »

« Cette nouvelle génération de gardiens de but est beaucoup plus technique. Ils participent au jeu et leur vision est impeccable. Aujourd’hui, un gardien peut faire une passe décisive à un joueur de champs. Il y a 10 ou 20 ans nous étions très fort sur la ligne, aujourd’hui, les jeunes, en plus d’avoir de bons appuis sont techniques, agiles et endurant. S’il y a un paramètre à améliorer c’est le mental. Avec El Shenawy et Gabaski, nous avons de très bons profils. J’aime également l’explosivité du Camerounais André Onana. Cependant, Edouard Mendy évolue à un autre niveau. Vous avez pu le constater lors de la CAN. Il respire la tranquillité et l’assurance, le meilleur tout simplement », a révélé Essam El-Hadary dans des propos relayés par afriquesports.net.