Equipe de France : Aurélien Tchouameni avec les Bleus

Un Camerounais de plus chez les Bleus ! Après Jean-Alain Boumsong ou encore Samuel Umtiti, c’est au tour d’Aurélien Tchouameni d’être appelé pour la première fois en équipe de France. Le jeune milieu de terrain de l’AS Monaco va prendre part au rassemblement de septembre, qui verra les champions du monde en titre affronter successivement la Bosnie-Herzégovine (1er septembre à Strasbourg), l’Ukraine (4 septembre à Kiev) et la Finlande (7 septembre à Lyon) en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Une consécration pour le meilleur espoir de la saison dernière en Ligue 1. Son entraîneur à Monaco, l’avait prédit. « S’il continue à travailler, s’il écoute attentivement, il ira certainement en équipe de France A un jour, a déclaré le coach monégasque il y a dix jours en conférence de presse. Je sais qu’il est intelligent et qu’il sait ce qu’il faut faire pour y arriver. Il travaille beaucoup tous les jours, sur le terrain et en dehors, notamment individuellement en regardant des vidéos. C’est un titulaire dans mon équipe et il n’y a pas de raison pour moi qu’il n’aille pas en équipe de France un jour ». C’est désormais chose faite.