Elite one : Tonnerre foudroie YOSA, Apejes renverse Coton

Le football professionnel est de retour dans les stades du Cameroun. Après une longue pause imposée par les présidents de clubs, la phase retour du champion d’Elite one a enfin démarré ce mercredi. A Yaoundé, le Tonnerre local a reçu Yong Sport Academy. Un match sans grande intensité certes, mais qui a tourné en faveur du TKC (2-0).

Les deux équipes s’observent en effet dès le coup d’envoi de cette 10e journée dans le groupe B. La balle va d’un camp à l’autre, sans que les supporters des deux équipes n’aient pour autant des raisons d’enflammer les tribunes. Les 45 premières minutes de jeu s’achèvent en effet sans le moindre but.

La seconde période est repartie sur les mêmes bases avec deux équipes incapables de faire bouger les lignes défensives. Une faute et un penalty auront suffi au Tonnerre de Yaoundé pour ouvrir la marque. Spécialiste de la chose côté club local, le gardien de but Sylvain Abogo, tire et inscrit son troisième penalty de la saison (49e, 1-0). Le TKC mène, et commence alors à montrer plus d’envie.

Les Blancs et noirs mettent le pied plusieurs fois dans le camp adverse, et voient leurs efforts récompensé à la 70e, lorsqu’Anaba Metogo, oublié dans la surface de réparation, profitait un ballon négligé pour porter le score à 2-0. Son club grimpe au 6e rang dans le groupe B (15 points), alors que Yong Sport, avant-dernier (8 points) s’enfonce davantage.

LPB

Les résultats du jour

Tonnerre - Yong Sport : 2–0

Apejes de Mfou - Coton Sport : 1–0

New Stars – Colombe : 0–3

Les Astres - Canon : 1–1

UMS - Panthère : 1–2

Eding - AS Fortuna : 0–4

PWD Bamenda - FC Yaoundé : 0–0

Stade Renard - Fovu : 1–0

Avion – Bamboutos (reporté)