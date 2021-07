Elite One : la reprise ce mercredi

Dans le groupe A, ce sera la douzième journée. Au programme, quatre matchs. Eding de la Lékié reçoit l’AS Fortuna au Centre de la CAF à Mbankomo. FC Yaoundé II se déplace au Yong Sport Academy of Bamenda pour y croiser le fer avec le champion en titre PWD. Stade Renard accueille Fovu de Baham à Melong, tandis qu’Avion du Nkam, le dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun, sera face à Bamboutos de Mbouda.

Dans le groupe, les matchs de la dixième journée sont au programme. Tonnerre rivalisera avec Yong Sport, UMS avec Panthère du Ndé et New Stars, Colombe. Les deux top matchs de cette journée vont opposer Apejes à Coton, et Les Astres de Douala à Canon de Yaoundé.

La reprise du championnat d’Elite One est annoncé après que le gouvernement camerounais à travers notamment le ministère des Sports a consenti à verser la dernier tranche de la subvention de l’Etat aux clubs. On parle d’une enveloppe de 560 millions de francs CFA à partager entre les clubs.

Elite One : demandez le programme

Mercredi, 7 juillet

Poule A (12e journée)

Eding Sport – AS Fortuna

PWD Bamenda – FC Yaoundé

Stade Renard – Fovu

Avion – Bamboutos

Poule B (10e journée)

Tonnerre – Yong Sport

Apejes – Coton Sport

New Stars – Colombe

Les Astres – Canon Yaoundé

UMS de Loum – Panthère

Jeudi 8 juillet

Union de Douala – Djiko FC