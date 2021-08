Elite One : Fortuna devance Fovu, New Stars relégué

Fortuna enfonce l’Union

L’on a joué la 20e journée dans le groupe A du championnat de première division du Cameroun ce dimanche. Et pour l’Union de Douala, la soirée a encore viré au cauchemar. En quête de leur quatrième victoire de la saison en Elite One, les Nassaras Gamakai ont pluôt concédé leur neuvième défaite. La faute au réalisme des attaquants de l’AS Fortuna, vainqueur 1-0, malgré un penalty manqué. Les Académiciens de Mfou (36 points) remportent donc une précieuse victoire qui leur permet de prendre le fauteuil de leader à Fovu (33 points) qui a laissé filer des points en concédant le nul (0-0) contre Avion Academy.

Gros duels pour le maintien

Avec 15 points et 2 matchs encore à joueur, l’Union de Douala joue sa survie avec une équipe de Dragon de Yaoundé (16 points) qui a obtenu le nul 3-3 face à Bamboutos, au terme d’une rencontre folle. Si Yaoundé II FC (10 points) est assuré d’être relégué, Union et Dragon doivent chacun se battre, pour ne pas être l’équipe qui l’accompagnera en Elite Two. Comme ce sera le cas dans le groupe B, entre Les Astres (20 points), Panthère (20 points) et Tonnerre (18 points) qui flirtent avec la lanterne New Stars de Douala.

Les résultats du jour

Yafoot 0-3 Feutcheu

Young Sports 0-0 UMS

Dragon 3-3 Bamboutos

Eding Sport 1-1 PWD

Fortuna Mfou 1-0 Union de Douala

Fovu Baham 0-0 Avion