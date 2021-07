Elite One : Coton Sport s’en remet à Kamilou Daouda

Coton Sport a mis fin à sa série de matchs consécutifs sans victoire (2 défaites et 1 nul) en championnat ce dimanche. Face au Tonnerre de Yaoundé, le vice-champion du Cameroun en titre a dû attendre les 10 dernières minutes de cette 13e journée dans le groupe B pour s’imposer (2-0). Les Cotonculteurs peuvent d’ailleurs remercier Kamilou Daouda, le héros de la soirée. C’est en effet l’attaquant international nigérien qui a marqué les deux buts de la victoire, respectivement à la 82e et 88e minute. Le joueur de 33 ans permet ainsi aux siens de conforter leur place de leader (24 points) et de creuser un peu plus l’écart avec le Canon de Yaoundé (20 points).

Les résultats du jour

Coton Sport – Tonnerre (2-0)

Astres de Douala – Yong Sport (0-5)

New Stars – Apejes (2-2)

Panthère du Ndé – Colombe (1-2)