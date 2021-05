Elite One : Coton prend la tête, Union se prend en main

Coton Sport en leader

Engagé en Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), Coton Sport n’a pas pu jouer tous ses matchs de championnat depuis le début de la saison. Ce dimanche, le club de Garoua recevait Apejes de Mfou dans le cadre du match en retard de la…première journée d’Elite One. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Cotonniers, vainqueurs 2-0. Les vice-champions du Cameroun en titre ont dû attendre la deuxième période pour faire parler la poudre grâce notamment à un Arnaud Sanou Sibiri auteur d’un doublé (58e, 78e). Et qui permet à Coton Sport (16 points) de s’installer provisoirement sur le fauteuil de leader dans le groupe B, à hauteur de Canon de Yaoundé (16 points), mais avec deux matchs en moins.

Bassogog tire l’Union

Depuis sa première victoire de la saison le 3 avril face à FC Yaoundé (2-0), l’Union de Douala a enchainé 5 matchs sans succès (4 défaites, 1 nul). Mais ça, c’était avant la réception de PWD de Bamenda ce dimanche, lors de la 11e journée du championnat. Face au champion en titre, les hommes de l’entraîneur Richard Towa n’ont pas voulu perdre de temps. Pas d’instant d’observation donc. Les Nassaras ouvrent le score après 14 minutes et un but de Tchokote mis en évidence par Maxim Bassogog (1-0, 14e). Bien lancés dans le match, les Unionistes maintenaient le pressing haut. Pas moyen pour les visiteurs de se replacer. Bassogog en profite pour faire le break (2-0, 22e) et permettre à l’Union de tuer définitivement le match. Car toutes les tentatives adverses seront vouées à l’échec.

Louis Paul Bisseck

Résultats

POULE A (11e journée)

Union (2️-0) Pwd

Bamboutos (0️-0️) Fortuna

S.Renard (1️-0️) Dragon

Fovu (3️-2️) Djiko FC

Eding (0️-2️)Afoot

Exempt : Avion

POULE B (match en retard 1re journée)

Coton Sport (2-0) Apejes de Mfou