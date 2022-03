Elite One : Canon et Eding leaders, Coton dans le rouge

Il y a lieu de s’inquiéter pour le champion du Cameroun en titre. Bousculé par Eding lors de sa première cette saison après avoir rendu une pâle copie (2-0), Coton Sport a concédé le nul face à Renaissance (1-1) après avoir ouvert le score. Mais le but de Kamilou Daouda n’aura pas suffi pour mater l’équipe adverse. Le débat risque de rebondir sur le fait que le club ne peut pas disputer ses matchs de groupes dans son fief de Garoua. Le club a débuté la saison dans un contexte marqué par une menace de boycott de la saison. le club entraîné par Aboubakar Souleymanou est dernier de la poule B avec un seul point à son actif (un match en retard).

Pendant ce temps, le Canon Sportif de Yaoundé et Eding de la Lékié prenaient les devants dans les groupes A et B du championnat MTN Elite One. Les deux clubs enchainent les victoires (3 consécutives en 3 sorties) et se positionnent clairement comme les principaux prétendants au titre cette saison. D’autant qu’ils peuvent compter chacun sur une attaque très offensive : le Canon a déjà marqué à 8 reprises, et Eding, 7 buts. Coton Sport et les autres clubs les plus ambitieux du championnat sont prévenus, le Canon et Eding rêvent grand.

MTN Elite One : résultats de la 3e journée

Groupe A

Canon 2-1 Stade Renard

Racing de Bafoussam 0-1 Young Sport

Fauve Azur 4-3 FC Djiko

Apejes 0-1 AS Fortuna

Union de Douala 1-1 Colombe

Panthère du Ndé 1-0 Tonnerre de Yaoundé

Exempt : Astres de Douala

Groupe B

Renaissance 1-1 Coton Sport

UMS 1-2 Eding de la Lékié

Avion 0-0 PWD de Bamenda

Bamboutos 2-2 OFTA Kribi

New Star 1-1 Fovu de Baham

Yaoundé II FC 2-1 Dragon