Elite One : Canon dompte le Tonnerre, Coton sur orbite

Le derby de la 16e journée du championnat camerounais dans le groupe B opposait ce dimanche, le Canon Sportif de Yaoundé au Tonnerre Kalara de la même ville. Un duel entre frères ennemis qui a tenu ses promesses. Sur un gros rythme, le match, très animé, s’est soldé par le victoire des Canonniers (0-2). Théophane Ngondo a ouvert le score à la 9e minute, et Ngon A Tiati inscrivait le but du break en fin de rencontre. Un succès qui ne change malheureusement rien au sommet du classement dans le groupe B, toujours dominé par Coton Sport, vainqueur de new Stars (7-0).

Les résultats de la 16e journée

Colombe 1-0 Apejes

Coton Sport 7-0 New Star

Panthère 3-4 Yong Sports

Tonnerre 0-2 Canon Yaoundé

UMS de Loum 1-1 Les Astres

