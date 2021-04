Elite One : Canon confirme, l’Union ne fait pas la force

Canon intraitable, Panthère recule



La neuvième journée du championnat national de première division du Cameroun a livré son verdict ce dimanche. A Douala, le Canon Sportif de Yaoundé a pris 3 nouveaux points face à New Stars. Vainqueurs de la Colombe (3-1) quatre jours plus tôt, il n’a suffi que d’un seul but aux visiteurs pour s’imposer (0-1). La délivrance est en effet venue de Fils Ndoh Moukete à l’heure de jeu (60e). Après une entame difficile, les Canonniers ont su maintenir leur avance jusqu’à la fin. Grâce à ce résultat, le Kpa Kpum (16 points) est assuré de terminer premier du groupe B à la mi-saison. Leur dauphin, Panthère du Ndé (13 points) a été battu par Les Astres (2-0). Soit le troisième match consécutif des fauves du Ndé, sans victoire.

AS Fortuna s’accroche, l’Union domptée



Dans le groupe A du championnat, l’AS Fortuna continue de s’accrocher à la première place du classement. En déplacement à Douala, le club de la région du Centre a battu ce dimanche l’Union Sportive (0-2). Séverin Rodrigue Onana a ouvert le score sur coup-franc (0-1, 14e). Et Alexandre Essomba, à peine entré en jeu, a inscrit le but du break d’une puissante frappe à plus de 20 mètres (0-2, 83e). Avant-derniers au classement avec seulement 6 points, les Nassaras Gamakaï peuvent s’en mordre les doigts. Les joueurs du président Franck Happi ont en effet eu de nombreuses occasions de changer le destin de la rencontre, mais ont manqué de réalisme dans le dernier geste. Un peu comme ceux d’Eding, battus par PWD de Bamenda (1-0).

Elite One : résultats de la 9e journée

Poule A (Exempt : Stade Renard)

Union de Douala (0-2) AS Fortuna

Bamboutos (4-1) Dragon de Yaoundé

PWD de Bamenda (1-0) Eding Sport

Avion (0-2) Fovu de Baham

Djiko FC (1-0) Yaoundé II

Poule B

Apejes (1-2) Tonnerre

Les Astres (2-0) Panthère du Ndé

New Stars (0-1) Canon de Yaoundé

UMS – Yong Sport (reporté)

Coton - Colombe (Reporté)