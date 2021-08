Elite One : Canon arrache le nul contre Coton Sport

Trois jours après son match nul (0-0) contre UMS de Loum, Coton Sport se devait de reprendre confiance ce dimanche lors de son déplacement à Yaoundé. Face à son dauphin, le Canon Sportif de Yaoundé, le club de Garoua a joué avec le feu. Les hommes de Souleymanou Aboubakar ont été tenus en échec (1-1), après avoir dominé la majeure partie de la rencontre.

Les vice-champions du Cameroun en titre sont en effet bien entré dans ce duel au sommet de la 15e journée dans le groupe B du championnat. Très vite, les Cotonniers multiplient les assauts mais butent sur un Merlin Lako Wendeu en pleine forme. Le gardien des locaux sort le grand jeu et repousse plusieurs tirs adverses. Avant de craquer devant Francis Tombi qui ouvre le score à la 24e minute (0-1). Il n’y avait à ce moment rien à dire, Coton Sport méritait de mener.

Après la pause, les visiteurs maintenaient le pressing. Ça sentait la mauvaise après-midi pour le Canon Sportif de Yaoundé. Heureusement pour le Kpa Kpum, Merlin Lako Wendeu était tout le temps sur ses gardes. L’ancien portier de Stade Renard de Melong n’a pas arrêté de décourager ses adversaires. Au point où ces derniers ont oublié de surveiller leurs arrières. Il aura alors fallu une seule occasion à Darel Abate pour égaliser (81e, 1-1). Coton Sport perd des points précieux, mais gardent néanmoins le fauteuil de leader dans le groupe B devant son adversaire du jour.

Elite One : les résultats de ce dimanche

Canon 1-1 Coton Sport

New Stars 2-1 Panthère

Les Astres 0-1 Tonnerre

Avion 1–2 PWD

Union de Douala 1–0 Bamboutos

Eding FC 1–1 Stade Renard

FC Yaoundé 1–0 Dragon de Yaoundé

Djiko FC 1–1 AS Fortuna