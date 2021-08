Elite One : ça passe pour Coton et Canon, Panthère reléguée

Les dés sont jetés dans le groupe B du championnat camerounais de première division. Panthère du Ndé et New Stars de Douala sont les deux relégués de la Poule. Tandis que Les Astres de Douala vont disputer les barrages en vue du maintien en Elite One. Au sommet du classement, Coton Sport de Garoua finit sur le fauteuil de leader. Vainqueur de la Colombe du Dja-et Lobo (3-2) lundi, le club phare de la région du Nord termine avec 5 points de plus que son dauphine Canon de Yaoundé, battu par la lanterne rouge New Stars (0-1).

Coton Sport et Canon de Yaoundé sont les deux clubs qualifiés du groupe B, pour le mini tournoi qui va permettre de déterminer le champion du Cameroun. Pour cette saison 2020-2021 en effet, les 21 clubs en compétition en Elite One ont été répartis en deux groupes : A (11 clubs) et B (10 clubs). Selon le règlement du championnat, les deux premiers au terme des matchs de groupe, s’affronteront ensuite dans une sorte de demi-finales. Ainsi donc, le premier de la Poule A affronte le second du groupe B. Pendant que le premier du groupe B sera face au deuxième de la Poule A.

Les deux vainqueurs se croiseront enfin pour déterminer le champion du Cameroun. Si Coton Sport et Canon de Yaoundé sont déjà qualifié, le groupe A n’a pas encore livré son verdict. Il reste encore deux journées, et la bataille s’annonce rude entre AS Fortuna (36 points), Fovu (33 points), Stade Renard (30 points) et PWD de Bamenda (30 points).