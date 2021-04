Elite One : Avion redécolle, Tonnerre bloque Canon

Avion reprend son envol

Avion du Nkam n’avait plus gagné de match depuis sa victoire contre Dragon de Yaoundé (3-0) le 13 mars, lors de la 2e journée du championnat. Mais ça, c’était avant la confrontation avec l’Union Sportive de Douala ce samedi. Dans ce derby de la 7e journée d’Elite One à Douala, l’Avion n’a fait aucun cadeau à son adversaire (0-4). Dominateur de bout en tout, le club du Nkam a notamment fait la différence par Georges Mfegue, auteur d’un doublé (14e et 26e). Grâce à ce succès, la formation entraînée par David Nganbe quitte la zone rouge pour s’installer à la 6e position du classement dans le groupe A du championnat.

Panthère chute, YOSA se relance



En déplacement à Bamenda, Panthère Sportive du Ndé a lamentablement échoué devant une équipe de Yong Sport déterminée (4-0). Partis à l’abordage très tôt, les Académiciens locaux ouvrent le score après seulement 6 minutes (1-0, 6e). Les visiteurs ne s’en doutaient certainement pas, mais ce but d’Ade Mienolf n’était que le début de leurs malheurs. Si les Fauves de Bangangté ont ensuite résisté jusqu’à la pause, la seconde période a été plus ouverte. Avec notamment des Sous-marins jaunes inarrêtables. Emmanuel Agbor s’offre un doublé (3-0, 64e). Avant que McGregor Veraloh ne mette fin aux supplices des visiteurs (4-0, 77e). Une victoire qui permet à Yong Sort de sortir de la zone de relégation, mais qui n’empêche pas son adversaire de garder le fauteuil de leader du groupe B.

Elite One : résultats de la 7e journée

Poule A (Exempt : AS Fortuna)

FC Yaoundé II (1-1) Stade Renard

Fovu (3-1) Bamboutos

Union (0-4) Avion

Eding Sport (2-2) Dragon

Djiko FC (1-2) PWD

Poule B

Apejes (2-1) Colombe

Yosa (4-0) Panthère

Astres (1-1) UMS

Canon (0-0) TKC

New Stars vs Coton Sport (reporté)