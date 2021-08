Elite One : Apejes et Yong Sport dos à dos

Le dernier match de la 14e journée dans le groupe B du championnat camerounais de première division a eu lieu ce vendredi. La rencontre qui opposait Apejes de Mfou à Yong Sport Academy s’est jouée au Centre d’excellence de la CAF à Mbankomo. Comme à la phase aller, les deux formations ont fait jeu égal (0-0), au terme d’un match sans grosses occasions.

Un match nul qui arrange néanmoins les affaires des Académiciens de Mfou (21 points) qui prennent la troisième place au classement devant UMS de Loum. Alors que Yong Sport (16 points) reste dans le ventre mou du classement.

APEJES Academy have seen a goal in 10/10 games, averaging 2.50 match goals and 1.50 team goals in their last 10 home games

Young Sports have seen a goal in 10/10 games, averaging 3.30 match goals and 1.30 team goals in their last 10 away games

