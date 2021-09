Éliminatoires CM2022 : les Éléphants domptent les Lions

Trois jours après sa victoire 2-0 sur le Malawi, l’équipe nationale du Cameroun a été balayée sur le terrain du stade Alassane Ouattara. En déplacement en Côte d’Ivoire pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Lions indomptables se sont inclinés (2-1), après une première mi-temps décevante.

La défense, privée de Faï Collins et Olivier Mbaïzo n’a pas été rassurante. Antonio Conceiçao ayant fait le choix d’aligner 4 défenseurs axiaux avec Joyskim Dawa et Duplexe Tchamba dans les côtés. Une stratégie risquée qui a coûté cher aux Lions Indomptables. Les Ivoiriens n’ont en effet eu aucune difficulté à passer par ces côtes pour se montrer dangereux. Très vite, Sébastien Haller ouvre le score sur penalty (20e, 1-0). Puis, profite de la lenteur de Michaël Ngadeu et d’un mauvais positionnement de Dévis Epassy pour doubler la mise (29e, 2-0).

Ngamaleu sauve l’honneur

Bousculés par des Ivoiriens très agressifs sur le porteur du ballon en deuxième période, les partenaires de Maxim Choupo-Moting n’ont jamais mis leurs adversaires en difficulté sur la pelouse en friche du stade Alassane Ouattara. Vincent Aboubakar et Pierre Kunde Malong ont cédé la place à Stéphane Bahoken et Toko Ekambi dans le vestiaire. Et il aura fallu une faute sur l’attaquant de l’Olympique Lyonnais pour voir les Lions bénéficier d’un penalty transformé par Moumi Ngamaleu (61e, 2-1).

Les Ivoiriens se réveillaient ensuite et reprenaient leur domination. Dévis Epassy est sauvé par sa barre transversale (74e). En fin de match, Kouame Koffi avait une balle de but, mais, manquait son face-à-face avec le gardien camerounais (87e). On en restait là à Abidjan. La Côte d’Ivoire (4 points) s’impose et reprend le fauteuil de leader du groupe D devant le Cameroun (3 points).