Eliminatoires CM 2022 : les Lions maîtrisent les Flames

La pelouse du stade principal du Complexe Sportif d’Olembé a reçu son baptême de feu ce vendredi 3 septembre 2021. Et pour sa première, l’infrastructure qui va abriter le match d’ouverture et la finale de la CAN 2021 a offert une belle fête au maigre public qu’elle a accueillie. Comment ? grâce à une victoire des Lions Indomptables sur les Flames (2-0), à l’occasion de cette première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Camerounais se devaient de ne pas être ridicules. C’est mission accomplie.

Les Camerounais exerçaient d’entrée une énorme pression sur la défense adverse. Alignés dans un schémas très offensif avec quatre attaquants, les Lions Indomptables alertaient une première fois Ernest Kakhobwe. Mais le ballon piqué de Choupo-Moting est un cadeau pour le gardien malawite (3e). Déterminés à faire sauter le verrou adverse très vite, les champions d’Afrique 2017 gardaient le pied exclusivement dans le camp malawite. Sous pression, les visiteurs ont fini par craquer.

On joue la 10e minute lorsque Vincent Aboubakar ouvre le score, après avoir reçu une passe lumineuse de Pierre Kunde (1-0). Près de 13 minutes plus tard, Michaël Ngadeu enfonçait le couteau dans la plaie. D’un coup de tête puissant, le défenseur de La Gantoise perçait à son tour les filets pour le 2-0 (23e). Imbikani Mzava et ses coéquipiers tentent ensuite de riposter, mais toutes leurs tentatives sont vaines face au bloc défensif camerounais.

Un baptême réussi

La seconde période était moins agréable que la première. Le jeu devenait plus serré au fil des minutes. Malgré le pressing des Camerounais, les Malawites ne paniquaient pas. Au contraire, les visiteurs tentaient de construire pour trouver des ouvertures. Mais c’était peine perdue. La paire Moukoudi – Ngadeu était infranchissable. Les Flames étaient obligés de procéder par des tirs à longue distance. Un peu comme un Christian Bassogog qui a multiplié les assauts dans le camp adverse, sans parvenir à trouver la faille. Heureusement pour l’attaquant de Shaghaï Shenhua, Aboubakar et Ngadeu avaient déjà fait le job en première mi-temps. Les Lions s’imposent et prennent donc la première place du groupe D devant la Côte d’Ivoire qu’ils affrontent à Abidjan lundi prochain.

Louis Paul Bisseck

Fiche technique

Eliminatoires CM 2022 : 1re journée (groupe D)

Cameroun - Malawi : 2-0

Buts : Cameroun (Aboubakar, 10e – Ngadeu, 23e )

Avertissements : Cameroun (Zambo, 87e) - Malawi (Mzava, 35e – Chester, 42e – Mhango, 78e)

Cameroun : Epassy - Faï Collins - Michaël Ngadeu - Moukouri - Mbaizo - Hongla - Pierre Kunde (Zambo, 83e)- Moumi Ngamaleu (Bassogog, 74e) - Toko Ekambi (Ganago, 63e) - Aboubakar (Bahoken, 74e) - Choupo-Moting (Neyou, 64e). Entraîneur : Antonio Conceiçao

Malawi : Banda – Banda - Chembezi - Chester Y.Chimodzi - Kakhobwe E. – Mbulu (Muyaba, 76e) – Mzava - Petro - Phiri – Sanudi. Entraîneur : Meke Mwase