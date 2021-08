Eliminatoires CM 2022 : les 28 Lions avec Lambert Araina

Le Cameroun affronte le Malawi et la Côte d’Ivoire les 3 et 6 septembre prochains. Pour être sûr de gagner ces matchs qui comptent pour les éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022, Antonio Conceiçao a retenu 28 joueurs parmi les 32 présélectionnés. Première surprise : la convocation de Lambert Araina.

L’ancien buteur de Coton Sport, transféré au FAR de Rabat au Maroc, va fêter sa première en sélection nationale. Une belle récompense pour le joueur de 22 ans, acteur clé du parcours de Coton Sport en Coupe de la CAF la saison passée. Un autre bleu va connaître sa première sélection : le gardien de Coton Sport Narcisse Nlend. « On a introduit du sang neuf. On a pensé à sélectionner deux joueurs amateurs (Araina et Nlend, Ndlr.), issus du championnat local. C’est la preuve que nous sommes attentifs et que les portes sont ouvertes à tout le monde », a expliqué Antonio Conceiçao en conférence de presse ce lundi à Yaoundé. Hormis ces deux nouveaux, les 26 autres joueurs sont des inconditionnels de l’équipe nationale.

La liste de Conceiçao

Gardiens

Omossola Simon (Vita Club), Epassy Devis (Crete), Jean Efala Konguep (Akwa United), Nlend Narcisse Junior (Coton).

Défenseurs

Fai Collins (Standard), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union), Ngadeu Michael (La Gantoise), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Harold Moukoudi (Saint-Etienne), Billong Jean-Claude (Benevento), Dawa Joyskim (, Tchamba Duplexe.

Milieux

Djoum Arnaud (Apollon), Kunde Malong (Olympiakos), Zambo Anguissa (Fulham), Oum Gouet Samuel (Malines), Hongla Martin (Hellas), Léa Siliki (Stade Rennais), Yvan Neyou (Saint-Etienne).

Attaquants

Ignatius Ganago (Lens), John Mary (Fukuoka), Christian Bassogog (Shangahï), Maxim Choupo-Moting (Bayern), Stéphane Bahoken (Angers), Karl Toko Ekambi (Lyon), Moumi Ngamaleu (Young Boys), Lambert Araina (FAR Rabat), Vincent Aboubakar (Al Nassr).