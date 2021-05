Elim. Mondial 2022 : Conceiçao ramène Choupo

Antonio Conceiçao a toujours besoin d’Eric-Maxim Choupo-Moting. Privé de son capitaine lors du regroupement de mars en raison d’une affaire de « lettre de convocation non envoyée », le sélectionneur portugais vient de rappeler l’attaquant du Bayern Munich en sélection. Le natif de Hambourg fait partie d’une liste de 36 joueurs présélectionnés en vue des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022. C’est en effet parmi eux qu’Antonio Conceiçao composera l’équipe qui va affronter le Malawi et la Côte d’Ivoire, les 4 et 10 juin prochains.

Comme Maxim Choupo-Moting, plusieurs joueurs fêtent également leur retour dans les papiers de Conceiçao. Il s’agit notamment de deux jeunes défenseurs : Nouhou Tolo de Seattle (USA) et Duplexe Tchamba de Stromsgodset (Norvège). Et des attaquants comme Christian Bassogog (Shanghai Shenhua, Chine), John Mary (Avispa Fukuoka, Japon) ou encore Ignatius Ganago (RC Lens, France) blessé pendant de longues semaines.

Lions Indomptables : les 36 présélectionnés

Gardiens

Fabrice Ondoa (Nk Istra 1961 - Croatie)

Simon Omossola (As Vita Club - RDC)

Jean Efala (Akwa Unit. F - Nigeria)

Blondy Noukeu (Stoke City - Angleterre)

Devis Epassy (Pas Lamia - Grèce)

Défenseurs

Fai Collins (Standard Liège - Belgique)

Jérôme Onguéné (Gcnoa Cfc - Italie)

Michael Ngadeu (La Gantoise - Belgique)

Billong J.C (Matayspor - Turquie)

Harold Moukoudi (Saint-Etienne - France)

Olivier Mbaizo (Union Philadelphia - USA)

Jean-Charles Castelletto (Nantes -France)

Meyapa Fongaing (Fauve Azur - Cameroun)

Dawa Joyskim (Valmiera - Lettonie)

Nouhou Tolo (Seattle - Usa)

Tchamba Duplexe (Stromsgodset- Norvège)

Milieux

Kunde Malong (Mainz – Allemagne)

Zambo Anguissa (Fulham - Angleterre)

Arnaud Djoum (Al Raed - Arabie Saoudite)

Onana Jean (Royal Excel Mouscron- Belgique)

Eteki Brice Yan (Granada-Espagne)

Hongla Martin (Antwerp - Belgique)

Oum Gouet Samuel (Altach - Autriche)

Lea Siliki (Rennes - France)

Yvan Neyou (As St. Etienne - France)

Attaquants

Toko Ekambi (Lyon - France)

Martin Assomo (FC Rica - Lettonie)

Bassogog Christian (Shanghai Shenshua-Cmine)

Choupo-Moting (Bayern Munich - Allemagne)

Aboubakar Vincent (Besiktas- Turquie)

John Mary (Avispa Fukuoka - Japan)

Ngamaleu Moumi (Young Boys - Suisse)

Bahoken Stephane (Angers - France)

Tabekou Serge (Royal Excel Mouscron- Belgique)

Clinton Njie (Dynamo Moscow - Russie)

Ignatius Ganago (Lens - France)