Elim. CM 2022 : quand Conceiçao parle du Malawi et de la Côte d’Ivoire

« Nous ne nous focalisons pas sur nos adversaires. Nous travaillons sur nos joueurs. On a la même façon de travailler. Nous essayons de tout mettre en œuvre pour que les joueurs aient toutes les conditions et qu’ils puissent se concentrer sur le football. Et éviter tout folklore autour de l’équipe nationale ; parce cette équipe a besoin d’amour et de tranquillité.

Pour nos deux prochains adversaires, nous allons d’abord nous concentrer sur le Malawi. C’est une équipe qui est théoriquement plus faible que la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Elle aura envie de nous compliquer la tâche. A nous de pouvoir faire la différence à travers notre système tactique avec le talent et la créativité de nos joueurs. Aujourd’hui, il n’y a plus de match facile ; toutes les équipes se préparent de la meilleure des manières. On attend aussi bien des difficultés de la part du Malawi, du Mozambique que de la Côte d’Ivoire. On est prêt à aller au combat.

Les joueurs commencent à comprendre ce que moi je recherche collectivement et aussi bien sur le plan défensif et offensif. L’équipe est solide. J’ai une entière confiance aux joueurs. On a tous les arguments pour créer une équipe forte, pour combattre les autres pays », a expliqué le sélectionneur Antonio Conceiçao.