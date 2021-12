Élections Fécafoot : les chefs traditionnels de la Lékié prennent position pour Samuel Eto’o

Il s’est lancé dans une course contre la montre, sillonnant les quatre coins du Cameroun, et recevant la bénédiction des Rois et des Chefs Traditionnels de multiples contrées.

Cette fois-ci, ce sont les chefs traditionnels de la Lékié qui « se sont assis pour parler » de sa candidature... « Sa Majesté Gabriel Essoa Etoga Sylvain, le Chef du Groupement Batchenga crie à l’endroit des délégués qui voteront le 11 décembre : »A tous les délégués qui devraient élire le futur président de la Fecafoot, de s’aligner derrière Samuel Eto’o fils. C’est la référence, tout le Cameroun le sait, l’Afrique le sait et le monde sait que c’est Samuel Eto’o Fils. C’est le meilleur. Laissons le folklore. Nous les chefs traditionnels sommes assis pour parler de ... Etoo fils est la seul personne à pouvoir sortir le football camerounais dans la boue« Le maire d’Elig-Mfomo s’est voulu rassurant pour le Pichichi et lui offre un espoir : »Quand la Lékié prend position, rarement c’est possible que ça se passe autrement"... Voilà qui est dit.