Elections à la Fécafoot : tout est à reprendre

A reprendre ! Le processus électoral engagé à la Fécafoot notamment dans les Ligues départementales est annulé. Tout est donc à reprendre à zéro. C’est une décision de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnosc) qui a annulé la publication des listes des clubs des championnats départementaux engagés dans le processus.

En effet, près de 40 clubs de ligues départementales ont été écartés du processus électoral de la Fécafoot, par la Commission électorale. Et c’est Maboang Kessack qui a décidé de porter l’affaire devant la Commission de recours de la Fécafoot et la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (CCA) du Comité national olympique. Si la première instance a rejeté la requête déposée par l’ancien Lion, la deuxième elle, a d’abord ordonné « la suspension immédiate des effets de la décision » de la Commission électorale le 27 août dernier. Puis, l’annulation pure et simple desdites listes.

Or, pour justifier la mise à l’écart de ces clubs, le président de la Commission électorale avait expliqué à la presse qu’il s’agit de clubs fictifs, qui n’ont pas participé au moindre championnat au cours de la saison 2020 – 2021. « Selon les statuts et règlements de la Fécafoot, seuls les clubs ayant pris aux championnats 2020 - 2021 peuvent participer au processus électoral », avait indiqué Gilbert Schlick. « C’est sur la base des procès-verbaux d’homologation des matchs, des feuilles de matchs, des licences que nous avons reçus des différentes Ligues départementales que nous avons rendu notre décision », a-t-il poursuivi.