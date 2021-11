Elections à la Fécafoot : Leo Messi souhaite voir Samuel Eto’o diriger le football camerounais

Après des anciens joueurs de l’équipe nationale, Samuel Eto’o vient de recevoir un soutien de taille, dans sa course pour la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Le meilleur joueur de football des dix dernières années, détenteur du plus grand nombre de ballon d’Or de toute l’histoire souhaite voir son ami diriger ce sport au Cameroun. C’est clairement un soutien de taille et une rare sortie pour le petit d’argentin qui est d’habitude avare de ses mots.