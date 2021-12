Élections à la Fécafoot : l’étau se resserre autour de Samuel Eto’o

Aux lendemains de cette visite, son principal adversaire a décidé de frapper fort. Et il l’a fait dans cette même ville symbole. Il y a réuni l’ensemble des délégués acquis à sa cause.

Au terme de la rencontre, les délégués desdites régions ont promis leur vote à Seidou Mbombo Njoya. Notamment en raison de son « bilan élogieux » et « des réformes et avancées considérables dans l’organisation du football et le fonctionnement de la Fécafoot ». Vu « le programme électoral convaincant, réaliste et novateur pour le football camerounais dont est porteur Seidou Mbombo Njoya » et au regard de « sa longue expérience dans le football, de sa position privilégiée au sein des instances faîtières du football international et de sa personnalité consensuelle », l’ensemble des délégués desdites Ligues Régionales « décident d’apporter sans nuance et sans réserve leur soutien à Monsieur Seidou Mbombo Njoya dans le cadre de I’élection à la présidence de la Fécafoot », ont-ils annoncé. Chaud devant.