Elections à la Fécafoot : Georgette en campagne, Eto’o savoure

Samuel Eto’o ne lésine pas sur les moyens en ces temps de campagne en vue de l’élection du futur président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). L’ancien buteur vedette de l’équipe nationale du Cameroun a intégré son épouse dans son équipe. Georgette était en effet aux côtés de son époux il y a quelques jours, lors de son passage à Garoua, dans la région du Nord. Une présence remarquée et remarquable, saluée par Samuel Eto’o lui-même. « Merci Garoua de nous avoir accueilli si gracieusement hier. Très reconnaissant de voyager à travers le pays et de faire campagne avec ma merveilleuse épouse à mes côtés », a écrit l’ancien joueur du FC Barcelone et de Chelsea sur sa page Facebook.