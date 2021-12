Elections à la Fécafoot : Etame Mayer rejoint le camp Eto’o

Les anciens footballeurs font de plus en plus bloc derrière la candidature de Samuel Eto’o, en de l’élection du futur président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) prévue le 11 décembre à Yaoundé. Après Rigobert Song, Gérémi Njitap, Bernard Tchoutang et bien d’autres, c’est au tour de Lauren Etame Mayer d’apporter son soutien à l’ancien joueur du FC Barcelone.

Nommé expert technique pour le développement des talents en Afrique auprès de la FIFA, Etame Mayer, 44 ans, pense que Samuel Eto’o est incontestablement le prochain président de la Fécafoot. Et qu’une fois élu, ils pourront à nouveau travailler ensemble, après les années passées dans la tanière des Lions Indomptables. « J’espère que nous allons travailler ensemble pour donner au peuple camerounais, la satisfaction de gagner une Coupe du monde. Je ne sais pas si ce sera dans quatre ou huit ans, mais je sais qu’on fera tous les efforts pour y arriver. Nous allons faire tout notre possible », a déclaré l’ancien joueur formé au FC Séville dans une live diffusé sur Facebook.