Élection à la Fécafoot : Samuel Eto’o envoie un message aux éventuels candidats

« Chaque chose en son temps », a déclaré Samuel Eto’o à une question de Gazeti237 sur son éventuelle candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. « Le moment venu, je vous donnerai ma position de manière officielle. Le plus important aujourd’hui, c’est de se dire que le football camerounais doit se jouer, le football camerounais doit être bien dirigé et de manière transparente. Nous devons savoir que tout ce que le football camerounais produit, appartient à toutes ces grandes familles du football. Et il est inadmissible de voir certains joueurs qui ont des difficultés ne serait-ce qu’à pouvoir prendre du plaisir dans ce qu’il aiment le plus faire, il faut trouver les moyens de pouvoir réorganiser tout ça et que le débat soit au niveau des projets. Et que ces projets soient assumés et réalisés surtout », a confié l’ancien joueur du FC Barcelone.

Pour Samuel Eto’o, il est temps que cessent les crises, les divisions entre les acteurs du football local. « Les petites guéguerres des uns et des autres, des hommes, ne nous font pas avancer, ne font pas avancer le football camerounais et il faut que les gens sachent que le football n’appartient pas à une ou deux personnes. Je pense que certains sont plus légitimes que d’autres. Quand il s’agit d’un sport qui nous concerne tous, il faut vraiment que les gens soient mesurés, qu’ils reprennent leurs esprits et qu’ils ne se disent pas qu’ils ont un mandat pour rester là, sans projets. Il s’agit d’un projet et il faudrait qu’il soit mesuré ».