Election à la Fécafoot : 15 candidats menacés de disqualification

La première conclusion de la Commission électorale fait état de ce que 15 candidats déclarés sont menacés de disqualification. Il s’agit notamment de 5 postulants au poste de président de la Fécafoot. Il s’agit d’Emmanuel Maboang Kessak, Manuel Boyomo, Jean Crépin Nyamsi, Justin Tagouh et Zacharie Wandja. Les concernés pourraient voir leurs dossiers respectifs être rejetés notamment pour défaut du nombre (10) de lettres de parrainage demandées.

Les autres candidats en « danger » eux, ont postulé pour un poste au sein du futur Comité exécutif de la Fécafoot. Il s’agit d’Eugène Ekeke, Pius Tabi Essa, Philippe Tapobda, Samuel Elongo, Charles Baninga, Abdoul Karimou, Abdou Razack Abdoulay, Ousmanou Hamadou, Hassana, Safia Kwemo, Timba Noé Ngaungue, Roger Nyassa, Alexandre Gaspard Owona et Léon Aimé Zang. Ils sont entre autres menacés de disqualification pour : défaut de CV, de certificat de nationalité, d’engagement sur l’honneur, insuffisance de lettres de parrainage etc. La Commission électorale invité par conséquent ces derniers à venir « compléter ou régulariser leurs dossiers au plus tard le 21 novembre 2021 à 18H00 ».