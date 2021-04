Droits TV : Crtv-Fécafoot, un contrat à 100 millions F CFA ?

La télévision nationale, Crtv et la Fédération de football (Fécafoot) sont liées depuis le 16 avril dernier. L’instance de football a cédé les droits de diffusion de ses tournois majeurs à l’office national de télévision. Le contrat de deux ans signé il y a une semaine confère en effet à la chaîne de télévision gouvernementale les droits exclusifs audiovisuels et non exclusifs internet, de retransmission des championnats nationaux Elite one, Elite two, Guinness Super League de football féminin et de la Coupe du Cameroun. Selon investiraucameroun.com, le coût de cette opération avoisinerait les 100 millions de francs CFA. Selon le site internet qui site un employé de la Fécafoot, « C’est donc un contrat expérimental avant la négociation l’année prochaine d’un accord en connaissance de cause ».

La Crtv s’est ainsi engagée à diffuser les matchs de football organisés par la Fécafoot. En retour, les autres chaînes de télévision désireuses de retransmettre lesdites compétitions devront négocier les droits avec le média à capitaux publics. Ce qui pourra générer des bénéfices à la chaîne nationale. « La Crtv et la Fécafoot qui sont des institutions importantes de la République ont décidé de sceller leurs destins ensemble. Du côté de la Fécafoot, nous savons que la CRTV a besoin des contenus, pour meubler ses programmes », avait expliqué Seidou Mbombo Njoya, président par intérim de la Fécafoot.