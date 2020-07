Double nationalité et football - Idrissou Mohammadou estime être le seul Lion Indomptable à avoir un seul passeport

Et il l’explique :

« J’ai gardé mon passeport parce que je suis fier d’être camerounais. Je suis le seul joueur qui a un seul passeport camerounais. Roger Milla est français, Samuel Eto’o est espagnol, Geremi est espagnol, Kameni est français, Chedjou est français, même Rigobert Song est français. Ils sont tous français, mais moi je n’ai que mon passeport Camerounais. On me manque de respect en disant qu’on va me rapatrier au Cameroun. Et même si on me rapatrie au Cameroun, je vais souffrir ? »