Douala : Roger Milla offre 9 salles de classe au Lycée de Japoma

La cérémonie de la pose de la première pierre a en effet eu lieu ce mercredi 6 octobre 2021. Il s’agit d’un bâtiment à deux niveaux qui abritera 9 salles de classe et des bureaux. Le champion d’Afrique 1984 et 1988 a en outre promis de mettre sur pied dans un avenir proche, une salle multisports qui accueillera les rencontres de Basket-ball, Volley-Ball et hand-ball dans le même lycée.

Natif de la zone, Roger Milla a souhaité apporter sa contribution pour le développement de ce Lycée. « Cette terre qui m’a vu naitre, cette terre qui veille sur moi au quotidien, je suis venu montrer mon attachement et manifester mon engagement pour son développement », a confié Roger Milla. Le bâtiment dont les clés seront remises dans six six mois rentre dans un vaste programme de sa fondation Cœur d’Afrique.